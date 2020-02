L’appel du pied de la Juve à Pep Guardiola, Sadio Mané fait les gros titres en Angleterre

iGFM-(Dakar) Le président de la Juventus Turin s’est exprimé à propos de l’entraîneur de Manchester City, Sadio Mané offre la victoire à Liverpool, et Lionel Messi sur les traces d’un certain Diego Maradona, voici votre revue de presse du 25 février 2020.

« Ne pas penser à Guardiola est une hérésie »

En Italie, le président de la Juventus fait réagir. Après un entretien dans une radio transalpine, Andrea Agnelli fait la couverture des titres de presse sportive, à l’instar de La Gazzetta dello Sport. Celui-ci a notamment répondu à quelques questions sur le coach de Manchester City : « Ne pas penser à Guardiola est une hérésie, mais on est content avec Sarri en ce moment », a-t-il avoué. Une déclaration qui a de quoi faire rêver les supporters bianconeri. Tuttosport aussi fait sa couverture avec Agnelli, mais cette fois pour ses mots envers un certain Lionel Messi. « Son arrivée serait un bénéfice pour le championnat italien ainsi que pour son positionnement à l’étranger, comme CR7 quand il est arrivé chez nous », remarque tout simplement le président de la Vieille Dame.

Mané et les Reds peuvent être champions dans 4 matches

On part maintenant en Angleterre, où les Reds ont encore frappé. Les semaines se suivent et se ressemblent outre-Manche, en tout cas en ce qui concerne les résultats de Liverpool. En effet, les hommes de Jürgen Klopp n’arrêtent pas de gagner comme ce lundi soir face à West Ham et une victoire 3-2, grâce notamment à Sadio Mané qui a donné les trois points aux siens en fin de match. D’ailleurs le héros sénégalais fait la Une des tabloïds ce matin après son but décisif, comme c’est le cas avec le Daily Telegraph. Mané fait aussi les gros titres du Daily Express, qui rappelle que Liverpool en est à 18 victoires de suite, record de Premier League égalé, qui appartenait à Manchester City auparavant. Mais surtout comme l’explique le Daily Mirror, les Reds n’en sont qu’à 4 victoires d’être sacré champions d’Angleterre.

Messi « dans le temple de Maradona »

En Espagne, la tête est à la Ligue des Champions car le grand Messi joue ce mardi soir justement avec le FC Barcelone. Les Blaugranas se rendent à Naples dans un contexte compliqué en Italie (live commenté à suivre sur Foot Mercato). Et en Une de Sport on retrouve ainsi La Pulga qui marche dans les pas de Dieu, surnom donné à Diego Maradona. En effet, le numéro 10 se rend à Naples sur les terres de l’ancienne gloire albiceleste. Et c’est d’ailleurs la première fois que Messi évoluera sur la pelouse du mythique San Paolo. Cela fait aussi la Une de Mundo Deportivo, qui parle de la venue de la star barcelonaise dans le « temple de Maradona ». Tout un programme.