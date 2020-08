L’arrivée de Ronald Koeman au Barça fait déjà beaucoup jaser…

iGFM (Dakar) Jürgen Klopp a avoué qu’il pourrait bientôt quitter Liverpool, le choix du futur coach du FC Barcelone fait grand bruit, et le transfert d’Edinson Cavani pourrait être bouclé aujourd’hui, voici votre revue de presse du 18 août 2020.

Plus de Klopp à Liverpool ?

En Angleterre , c’est Jürgen Klopp qui est en couverture de tous les tabloïds. L’entraîneur de Liverpool a fait des déclarations concernant son avenir, qui font grand bruit outre-Manche. Celui-ci a notamment affirmé qu’il pourrait prendre une année sabbatique à la fin de son contrat avec les Reds, en 2024. Avant de revenir, à condition que le foot lui manque. Une annonce qui surprend la presse britannique. Le Daily Star fait dans le jeu de mots pour parler du possible départ de Klopp, avec le prénom du coach et le verbe «go» conjugué qui signifie partir. Plus de Klopp à Liverpool, c’est possible donc ! Cela fait également les gros titres du Daily Express, par exemple, ou encore du Daily Mirror. La presse s’inquiète de la fin de règne du coach allemand. Car même s’il lui reste 4 années de contrat, il n’y a jamais de fumée sans feu…

«Prochain arrêt : Camp Nou»

En Espagne, Quique Sétien, a officiellement été démis de ses fonctions par le FC Barcelone. L’annonce a eu lieu lundi soir, et, ce mardi, le grand favori pour lui succéder n’est autre que Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas. Toute la presse ibérique semble d’accord pour désigner le Néerlandais comme le futur coach du Barça. Cela devrait être officialisé dans les prochaines heures, selon Sport, lorsqu’il aura quitté sa sélection. Même ton sur la couverture de Mundo Deportivo, qui met aussi en avant «l’agacement de Messi». Après l’humiliation face au Bayern, tout est possible affirme le quotidien. L’arrivée d’un nouveau coach fait parler le reste de la presse spécialisée en Espagne, mais on continue de pointer du doigt l’état du club catalan. «Koeman arrive, la crise continue», souligne Marca. Alors que pour le journal As, tout ceci n’est qu’une «fuite vers l’avant». Car Josep Bartomeu reste président du club, et que les élections ne seront pas tenues avant mars 2021. La nomination de Koeman fait même les gros titres aux Pays-Bas, à l’image du journal AD. «Prochain arrêt : Camp Nou», titre le quotidien.

Cavani, c’est bouclé aujourd’hui

Une info mercato, pour finir ! Du côté du Portugal, on continue de parler du feuilleton Edinson Cavani à Benfica. Et selon Record, la signature pourrait bien être bouclée aujourd’hui. L’attaquant uruguayen aura pris l’avion pour rejoindre Portugal et son futur club. Il ne resterait plus qu’à finaliser le contrat, et ce ne serait plus qu’une question d’heures pour que l’opération soit officialisée et que Cavani arrive à Lisbonne. La nouvelle fait aussi la couverture sur d’autres journaux du pays, à l’image d’A Bola qui note que le club lusitanien est allé chercher un joueur du grand Paris Saint-Germain.