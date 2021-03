lundi 29 mars 2021 • 175 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Dans un entretien accordé à nos confrères du journal les Echos, le directeur de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), Lat Diop, par ailleurs membres de l’Alliance pour la République a asséné des coups sévères à l’opposition. Il estime que les opposants qui ont fixé des exigences au cehf de l’Etat sont «ridicules et de prétentieux ».

« Ce sont des gens ridicules et prétentieux à la fois. Personne n’a à exiger du président de la République, quoi que ce soit. Il est largement majoritaire dans ce pays. Ajoutez à cela les voix de Idrissa Seck. Si ses partisans et ses souteneurs étaient sortis dans la rue, les affaires auraient eu une autre tournure au Sénégal », a dit M. Diop, en allusion aux violentes manifestations nées de l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko.

Pour lui, jusqu’à preuve du contraire, c’est le président de la République, démocratique élu avec plus de 58%. « Aucun Sénégalais n’a à exiger de lui quoi que ce soit. On peut solliciter, demander dans la courtoisie et dans le respect de son statut, mais de là à faire des exigences de ce genre, je trouve cela prétentieux, à la limite impoli et de leur part. C’est ridicule et ils savent très bien que tous ces points dont-ils parlent ne seront pas satisfaits ».