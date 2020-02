Latif Coulibaly : « Moi attaquer Macky Sall, jamais… »

IGFM – Dans une interview avec IGFM, Abdou Latif Coulibaly assume ses positions. Selon lui, il est avec le président Macky Sall et il n’est pas question qu’il le critique. « Comment voulez-vous que j’écrive un livre pour mettre en exergue les tares de Macky Sall ? Je suis avec lui et quand j’écris un livre, je ne mets en avant que les aspects positifs de son magistère. Je ne suis plus journaliste. Ne me déniez pas ma liberté de dire des choses qui avantagent le gouvernement dans lequel je siège. Vous les journalistes, faites votre travail, laissez-moi faire le mien », dit-il.