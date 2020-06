L’Australie et la Nouvelle-Zélande accueilleront la Coupe du monde féminine 2023

iGFM-(Dakar) Le Conseil de la FIFA a attribué ce jeudi l’organisation de la Coupe du monde féminine 2023 à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.

Après la Coupe du monde 2019 organisée en France et remportée par les États-Unis, le prochain Mondial féminin aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. C’est ce qu’a annoncé le Conseil de la FIFA ce jeudi. Le seul rival du duo restant en course était la Colombie. Le duo océanien a récolté 22 votes, la candidature colombienne 13. A noter que le président de la FFF Noël Le Graët a donné sa voix à la Colombie.

The #FIFAWWC 2023 hosts are @FFA & @NZ_Football. Here you can find the FIFA Council vote breakdown. pic.twitter.com/uOxwl6ElL1 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) June 25, 2020

Cette victoire est un énorme soulagement pour l’Australie, qui avait déjà candidaté, seule cette fois, en 2010 pour tenter d’obtenir l’organisation de la Coupe du monde masculine 2022, finalement attribuée au Qatar.

C’est le président de la FIFA Gianni Infantino qui a révélé le nom du ticket gagnant dans une courte allocution. La finale se déroulera au Stadium Australia de Sydney. Les stades des 12 villes hôtes (sept villes australiennes et cinq de Nouvelle-Zélande) sont déjà construits, à l’exception d’une enceinte à livrer en 2022 à Sydney.