LCC : Manchester City prend une option à Madrid

iGFM-(Dakar) Outre la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin, le Real Madrid recevait au Santiago Bernabéu Manchester City. Lors du premier acte de cette rencontre, assez ennuyeuse, il convient de le dire, Manchester City a eu la majorité du temps le ballon. Toutefois, la grosse occasion des Citizens n’intervenait qu’après le quart d’heure de jeu, mais Courtois sauvait bien devant Jesus (21e). La Casa Blanca ne tardait pas à réagir et, sur un centre de Ferland Mendy, Karim Benzema envoyait une sublime tête qui était sauvée de façon assez dingue par Ederson (30e). Enfin, en toute fin de première période, marquée par la blessure d’Aymeric Laporte (32e), la panique prenait place dans la surface de Courtois suite à un corner. La frappe de Gabriel Jesus (non cadrée) rebondissait sur Ramos et filait vers le but, mais Casemiro intervenait avant que Valverde ne dégage le cuir (45e +2). À la pause, le score était nul et vierge (0-0).

En début de seconde période, Thibaut Courtois sauvait les siens encore de superbe manière devant Mahrez par deux fois (56e et 57e), ce qui permettait aux siens de pouvoir garder la tête hors de l’eau. Finalement, les hommes de Zidane allaient trouver la faille. Suite à un beau pressing, Modric poussait Otamendi à la faute, Kyle Walker s’emmêlait les pinceaux et le cuir était récupéré par Vinicius Junior. Le Brésilien entrait dans la surface et offrait un caviar à Isco qui battait, en duel, Ederson d’une frappe croisée (1-0, 60e). La physionomie changeait un peu et le Real Madrid se procurait deux nouvelles occasions. Une où Carvajal s’amusait de Gundogan avant que la défense en panique ne sorte le ballon (71e) et une seconde où Ramos, bien servi par Isco, voyait sa tentative être contrée par Fernandinho (73e). City égalisait finalement après un excellent travail de De Bruyne et une tête de Jesus qui semblait pousser un petit peu Ramos (1-1, 78e). Quasiment dans la foulée, Carvajal taclait dans la surface Raheem Sterling et City obtenait un penalty, converti par De Bruyne (1-2, 82e). Trois minutes plus tard, Ramos empêchait Gabriel Jesus d’aller au but et prenait un carton rouge direct (86e). Avec cette victoire, courte mais précieuse, les Skyblues prennent une sérieuse option sur la qualification en quart de finale.