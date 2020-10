vendredi 23 octobre 2020 • 105 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En ballotage très favorable après sa victoire 2-0 au Maroc à l’aller, Al Ahly a confirmé en ne faisant qu’une bouchée du Wydad Casablanca (3-1) ce vendredi en demi-finale retour de la Ligue des champions africaine. Le club du Sénégalais, Aliou Badji, est le premier qualifié pour la finale du 6 novembre, renseigne Afrikfoot.

La remontada tant espérée par le Wydad Casablanca n’aura jamais eu lieu. Défaits 2-0 à domicile à l’aller, les Marocains étaient condamnés à l’exploit sur le terrain d’Al Ahly ce vendredi en demi-finale retour de la Ligue des champions africaine. Rapidement menés au score, les hommes de Miguel Angel Gamondi ont chuté 3-1 face à un adversaire qui prend ainsi sa revanche sur la finale perdue de 2017 et qui se qualifie pour la finale où il affrontera le vainqueur de Zamalek-Raja Casablanca (victoire du Zamalek 1-0 à l’aller), qui a été reporté au 1er novembre.

Al Ahly n’a pas traîné

Malgré une première alerte en faveur des visiteurs sur une frappe à rebond de Kazadi pas passée loin, les Diables Rouges prenaient très vite les devants, comme à l’aller. Lancé en profondeur, Mohsen ajustait Tagnaouti pour ouvrir le score (1-0, 3e). Mais, alors que l’arbitre assistant avait levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, M. Gomes validait finalement ce but après intervention de la VAR ! Déjà la tête sous l’eau, le WAC ne parvenait pas à réagir et El-Shahat, lancé en profondeur par l’excellent Dieng, se jouait d’Attiyat Allah, qu’il éliminait sur deux crochets consécutifs avant de conclure (2-0, 26e). La messe était dite…

Malgré une timide réaction marocaine au retour des vestiaires, à l’image de cette tête dangereuse de Kazadi, le club cairote pliait définitivement le très mince suspense sur une tête du défenseur Yasser Ibrahim sur corner (3-0, 59e). S’il avait moins croisé sa frappe, Soliman aurait même pu enfoncer le clou. Mais, en face, dans la foulée, l’entrant El Moutaraji sauvait l’honneur pour le WAC en marquant d’une jolie frappe de l’extérieur de la surface (3-1, 81e). Pas de quoi inquiéter les hommes de Pitso Mosimane, forts de 4 buts d’avance sur l’ensemble des deux manches.

Club le plus titré dans la compétition (8 sacres) mais en quête désespérée d’une nouvelle couronne depuis 2013, Al Ahly se rapproche ainsi du but et pourrait bien défier son grand rival, le Zamalek, le 6 novembre en finale. A moins que le Raja ne réalise l’exploit que le Wydad n’est pas parvenu à accomplir dans ce duel Casa-Le Caire…