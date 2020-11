jeudi 26 novembre 2020 • 102 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Opposés vendredi en finale de la Ligue des champions africaine, les frères ennemis du Caire, le Zamalek et Al Ahly, seront loin de se présenter dans les meilleures dispositions. Mercredi soir, la Fédération égyptienne (EFA) a en effet annoncé que trois joueurs ont été testés positifs au coronavirus dans chaque camp et devront pas conséquent déclarer forfait.

Il s’agit pour la plupart de cadres avec le milieu de terrain malien Aliou Dieng et les milieux offensifs Walid Soliman et Saleh Gomaa côté Al Ahly. En face, le défenseur central Mahmoud El-Wensh, le latéral gauche Abdallah Gomaa (qui est le frère de Saleh Gomaa) et le milieu offensif Youssef Obama ont également été contaminés.

Rappelons que ce match se déroulera à huis clos en raison de la pandémie.