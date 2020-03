LDC CAF : Al Ahly et Wydad prennent de sérieuses options

iGFM-(Dakar) Après le Zamalek SC et le Raja hier, deux autres clubs du Caire et de Casablanca ont fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions, ce samedi 29 février 2020. Al Ahly et le Wydad ont respectivement battu les Mamelodi Sundowns et l’Etoile du Sahel en quarts de finale aller.

Al Ahly tient peut-être sa revanche. Un an après avoir été éliminé par les Mamelodi Sundowns, le quadruple champion d’Égypte en titre a battu, ce samedi 29 février 2020, le club sud-africain 2-0 en quart de finale aller de la Ligue des champions grâce à un doublé du Tunisien Ali Maaloul. Le premier sur un excellent service du Nigérian Junior Ajayi, le second sur pénalty.

Une victoire sans encaisser de but qui permet à la formation égyptienne, octuple championne d’Afrique, de prendre une sérieuse option sur la qualification. Mais les « Diables Rouges » doivent se souvenir qu’ils s’étaient inclinés 5-0 à Pretoria la saison dernière, au même stade de la compétition.

Hier, l’autre club du Caire, le Zamalek SC s’est payé le luxe de battre pour la deuxième fois en deux semaines l’ES Tunis, double championne d’Afrique en titre, 3-1.

Solide Casablanca

Contrairement à son adversaire en finale de la dernière édition, le Wydad a fait le travail face à l’Étoile du Sahel, ce samedi. Le champion du Maroc s’est imposé 2-0 grâce à un doublé de Mohamed Nahiri. Un succès maîtrisé qui obligera le club tunisien à marquer au moins trois buts au match retour le 7 mars. A moins que la décision ne se fasse aux tirs au but.

Scénario identique pour le Tout Puissant Mazembe, battu aussi hier par deux buts d’écart à Casablanca face au Raja, dans un stade Mohammed V bouillant (2-0). L’histoire retiendra que l’ancien « Corbeau » Ben Malongo, a marqué contre son ancien club.

Résultats complets des quarts de finale aller:

Al Ahly (EGY) – Mamelodi Sundowns (AFS) 2-0

Zamalek (EGY) – Espérance Tunis (TUN) 3-1

WAC Casablanca (MAR) – Etoile Sahel (TUN) 2-0

Raja Casablanca (MAR) – TP Mazembe (RDC) 2-0