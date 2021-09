lundi 20 septembre 2021 • 133 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A l’issue du tour préliminaire retour, disputé ce week-end, on connaît désormais les 16 affiches du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Celui-ci sera marqué par l’entrée en lice des 10 meilleurs clubs, exemptés de premier tour, comme le tenant du titre, Al Ahly, qui débutera contre un adversaire abordable, les Nigériens de l’US Gendarmerie Nationale.

A suivre aussi les belles affiches Stade Malien (Mali)-Horoya AC (Guinée) et ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)-CR Belouizdad (Algérie). L’Espérance Tunis devra se méfier du derby contre les Libyens d’Al Ittihad, tandis que le TP Mazembe de Franck Dumas, en perte de vitesse ces dernières années, abordera également avec prudence sa double confrontation contre les Sud-Africains d’Amazulu.

Les 16 vainqueurs accéderont à la phase de groupes, tandis que les 16 perdants seront reversés en barrages de la Coupe de la Confédération.

Le programme du deuxième tour préliminaire (aller du 15 au 17 octobre; retour du 22 au 24 octobre)

Hearts of Oak (Ghana) – Wydad AC (Maroc)

LPRC Oilers (Liberia) – Raja Casablanca (Maroc)

Stade Malien (Mali) – Horoya AC (Guinée)

US Gendarmerie Nationale (Niger) – Al Ahly (Égypte)

Al Ittihad (Libye) – Espérance sportive de Tunis (Tunisie)

Tusker FC (Kenya) – Zamalek (Égypte)

APR FC (Rwanda) – Étoile Sportive du Sahel (Tunisie)

AS Maniema Union (RDC) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Amazulu FC (Afrique du Sud) – Tout Puissant Mazembe (RDC)

Jwaneng Galaxy (Botswana) – Simba SC (Tanzanie)

Rivers United (Nigeria) – Al Hilal (Soudan)

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – CR Belouizdad (Algérie)

Association Sportive Otoho (Congo) – Atlético Petroleos (Angola)

FC Nouadhibou (Mauritanie) – ES Sétif (Algérie)

FC Sagrada Esperança (Angola) – Royal Leopards (Eswatini)

Al Merreikh (Soudan) – Zanaco FC (Zambie)