lundi 25 octobre 2021 • 197 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) On connaît les qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions de la CAF.

On connaît désormais les 16 qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions africaine. Dimanche soir, le Wydad Casablanca de Walid Regragui s’est emparé du dernier billet en renversant Hearts of Oak. Battus 1-0 à l’aller, les Marocains ont déroulé 6-1 pour rejoindre leur rival du Raja Casablanca en phase de groupes.

En fin de compte, les Tanzaniens de Simba, quarts de finaliste la saison passée, et le TP Mazembe auront été les seules déceptions de ce tour.