mardi 5 janvier 2021 • 106 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Les premiers 16es de finale retour de la Ligue des champions africaine sont au programme ce mardi. Après le Zamalek, qualifié sur tapis vert suite au forfait des Tchadiens du Gazelle FC, quatre nouveaux qualifiés pour la phase de groupes seront connus dans les prochaines heures

Tenant du titre, Al Ahly devra finir le travail à domicile après sa victoire 1-0 au Niger à l’aller contre l’AS Sonidep. Vainqueurs 2-0 à l’extérieur à l’aller, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns s’avanceront encore plus sereins face aux Botswanais du Jwaneng Galaxy.

En revanche, le Raja Casablanca devra rester méfiant et marquer face aux Sénégalais de Teungueth FC après le match nul 0-0 à l’extérieur à l’aller. Après le match nul et vierge de l’aller, l’affiche Primeiro de Agosto (Angola)-Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) s’annonce également des plus indécises.