vendredi 10 septembre 2021 • 57 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Nous y sommes. Le premier tour aller de la Ligue des Champions de la CAF démarre, ce 10 septembre 2021 pour prendre fin le 12. Représentant du Sénégal, Teungueth FC qui enchaîne avec une seconde participation dans cette compétition africaine, accueille l'Asec Mimosas de la Côte d'Ivoire, ce samedi, à Thies (17h00).

Calendrier 1er TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER (10 au 12 septembre 2021)

Club industriel de Kamsar (Guinée) - Hearts of Oak (Ghana)

LPRC Oilers (Liberia) - Asko de Kara (Togo)

AS Sonabel (Burkina Faso - Stade Malien (Mali)

US Gendarmerie Nationale (Niger) - Le Message de Ngozi FC (Burundi)

KMKM SC (Tanzanie) - Al Ittihad (Libye)

AS Arta Solar 7 (Djibouti) - Tusker FC (Kenya)

Mogadishu City Club (Somalie) - APR FC (Rwanda)

Bouenguidi Sports (Gabon) - AS Maniema Union (RDC)

Amazulu FC (Afrique du Sud) - Nyasa Big Bullets FC (Malawi)

Jwaneng Galaxy (Botswana) - DFC 8ème Arrondissement (République centrafricaine)

Young Africans (Tanzanie) - Rivers United (Nigeria)

Fasil Kenema SC (Éthiopie) - Al Hilal (Soudan)

Teungueth (Sénégal) - ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)

Akwa United (Nigeria) - CR Belouizdad (Algérie)

Uniao Desportiva Do Songo (Mozambique) - Association Sportive Otoho (Congo)

Fovu de Baham (Cameroun) - Atlético Petroleos (Angola)

Esae FC (Bénin) - FC Nouadhibou (Mauritanie)

Fortune FC (Gambie) - ES Sétif (Algérie)

FC Sagrada Esperança (Angola) - FC Platinium (Zimbabwe)

Royal Leopards (Eswatini) - Zesco United FC (Zambie)

Express SC (Ouganda) - Al Merrikh (Soudan)

Akonangui FC (Guinée équatoriale) - Zanaco FC (Zambie)