vendredi 15 octobre 2021

iGFM (Dakar) Après les éliminatoires du Mondial 2022, place au football de clubs et à la Ligue des champions et à la Coupe de la Confédération, deux compétitions dont le 2e tour préliminaire aller est au programme à partir de ce vendredi.

Exemptés du premier tour, les deux géants congolais du TP Mazembe et de l’AS Vita Club vont ainsi effectuer leur entrée en piste dans les prochaines heures avec leur nouvel entraîneur français, Franck Dumas pour le TPM et Dominique Cionci pour V. Club. Après des débuts réussis en championnat (2 victoires), Dumas et sa bande effectuent un périlleux déplacement en Afrique du Sud sur le terrain d’Amazulu, surprenant 2e du dernier championnat. Après plusieurs échecs ces dernières années, les Congolais auront à cœur de réussir leur entrée en Ligue des champions (coup d’envoi à 15h en temps universel).

Seulement 3e du dernier championnat de RDC suite à une grosse polémique, Vita Club doit quant à lui se contenter de la Coupe de la Confédération et débute également son périple par un déplacement en Afrique du Sud sur le terrain du méconnu Marumo Gallants FC (coup d’envoi à 16h en temps universel).

Les matchs se poursuivront tout le week-end et Al Ahly, tenant du titre en Ligue des champions, se déplacera notamment samedi sur le terrain de l’US Gendarmerie Nationale au Niger. L’Espérance Tunis, le Wydad Casablanca, le Raja Casablanca et l’ES Sétif joueront dimanche.

Le programme en Ligue des champion