LdC, EL : tous les matches restants à huis-clos

iGFM-(Dakar) Le tirage au sort de la suite de la Ligue des Champions aura lieu ce vendredi à partir de 12h. En attendant ce moment important, l’UEFA a publié plusieurs communiqués concernant ses compétitions. Par exemple, l’instance européenne a décidé que les huitièmes de finale retour allaient se disputer sur le terrain des équipes à domicile.

Mais ce n’est pas tout. L’UEFA vient de trancher et comme attendu, toutes les rencontres des compétitions européennes 2019-2020 se joueront à huis-clos, sans le moindre spectateur donc. On n’aura donc aucun fan dans les tribunes pour la fin de la Ligue des Champions.

⚽ The #UEFAExCo has concluded that UEFA matches should take place behind closed doors until further notice.

This will include all remaining matches in the 2019/20 #UCL, #UEL, #UWCL and #UYL. pic.twitter.com/CLRUn6V59l

— UEFA (@UEFA) July 9, 2020