samedi 13 février 2021 • 106 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) La 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine se poursuivait ce samedi.

A domicile, les Guinéens d’Horoya sont partis du bon pied en disposant des Angolais de Petro Atletico sur le score de 2-0. En tête grâce à un penalty transformé par le Burkinabè Dramane Nikiéma après une faute sur Ocansey Mandela (36e), le HAC a ensuite évolué en supériorité numérique suite à l’expulsion d’Adao avant la pause. 2e meilleur buteur du CHAN 2020, Gnagna Barry, qui était titulaire tout comme Morlaye Sylla, l’autre star de la sélection locale guinéenne, en a profité pour enfoncer le clou en fin de partie (86e). L’autre match de ce groupe C, Wydad Casablanca-Kaizer Chiefs, a été reporté à une date ultérieure.

Entrée réussie également pour Mamelodi Sundowns. A la maison, les Sud-Africains ont disposé des Soudanais d’Al Hilal (2-0) grâce à un but rapide de Lebusa (10e) et une réalisation inscrite en toute fin de match par l’ancien Rennais Kermit Erasmus. Ce succès leur permet de s’emparer des commandes du groupe B devant le TP Mazembe et le CR Bélouizdad qui ont partagé les points un peu plus tôt (0-0).

Afrikfoot