Vainqueur avec Chelsea face à l’Atletico Madrid (1-0) mardi à l’extérieur en 8es de finale aller de la Ligue des champions, l'international sénégalais a gardé son but inviolé pour la 5e fois cette saison en Ligue des Champions. Comme le souligne Opta, il s’agit d’un record sur cette édition !

Peu inquiété face à des Colchoneros très défensifs, hormis sur une frayeur consécutive à une passe en retrait de César Azpilicueta en début de partie, le gardien sénégalais n’a pas encaissé le moindre but contre Séville à deux reprises, Rennes à l’aller, Krasnodar à l’aller (Kepa était titulaire au retour) et seuls Rennes, son ancien club, et Serhou Guirassy, sont parvenus à tromper sa vigilance lors de la 4e journée de poules (2-1). Solide.

5 - Édouard Mendy has kept more clean sheets than any other goalkeeper in the UEFA Champions League this season (5). Spectator. pic.twitter.com/2DdLFFT9xa