vendredi 25 février 2022 • 2082 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) La Russie a réagi à la perte de la finale de Ligue des Champions, à Saint-Pétersbourg.

«C'est dommage qu'une telle décision ait été prise. Saint-Pétersbourg aurait pu fournir les conditions idéales à la tenue d'un tel festival de football», ce sont les propos du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov après la décision de l'UEFA de changer le stade qui accueillera la finale de la Ligue des Champions 2021/2022, d'abord prévue à la Gazprom Arena (Saint-Pétersbourg) avant d'avoir finalement lieu au Stade de France (Saint-Denis). L'antre dionysien n'avait plus organisé la finale de la Coupe aux grandes oreilles depuis l'édition 2005/2006, remportée par le FC Barcelone aux dépens d'Arsenal (2-1).



"Une décision dictée par des raisons politiques..."



Par le biais d'un communiqué publié ce vendredi, la fédération russe (RFS) a également exprimé son incompréhension concernant ce changement de l'instance du football européen : «nous pensons que la décision de reporter le lieu de la finale de la Ligue des champions a été dictée par des raisons politiques. La RAF adhère toujours au principe "le sport est en dehors de la politique", et ne peut donc pas soutenir cette décision. (...) Nous sommes toujours prêts à fournir toutes les garanties nécessaires à la tenue de matches de football internationaux en Russie - avec un haut niveau d'organisation et de sécurité.»