iGFM (Dakar) Les Barcelonais se sont logiquement imposés sur la pelouse de la Juventus (2-0) ce mercredi en Ligue des champions. Aligné d'entrée, Ousmane Dembélé a ouvert le score.

Match de prestige pour cette 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions entre la Juventus Turin et le FC Barcelone. Deux équipes en difficulté dabns leur championnat respectif, mais aux effectifs suffisamment armés pour promettre du spectacle. Et du spectacle, il y en a eu. Le match est parti tambour battant, avec un Barça très haut sur le terrain, et le poteau touché par Griezmann, titulaire, dès la 2e minute de jeu. Les joueurs catalans étouffaient leurs adversaires et c'est Ousmane Dembélé, lui aussi titulaire, qui lançait définitivement les hostilités grâce à un but, chanceux, sur une frappe déviée (0-1, 14e). Par deux fois, Morata trouvait le chemin des filets mais l'attaquant espagnol était hors-jeu à chaque fois, de peu (15e, 30e). Entre temps, l'Argentin Messi avait lui manqué de peu le cadre (23e). Dembélé, omniprésent à Turin, passait lui proche du doublé (35e). À la pause, le Barça menait donc sur la plus petite des marges (1-0).

Au retour des vestiaires, certains Bianconeri offraient enfin quelque chose, à l'image de Chiesa. Et justement, l'Italien centrait pour Cuadrado qui retrouvait Morata pour l'égalisation. Mais pour la troisième fois de la soirée, l'Espagnol était hors-jeu et le but était annulé (55e). La Juve tentait mais n'y parvenait pas. Le Barça, lui, gâchait ses opportunités de contre. Griezmann voyait ainsi sa frappe filer juste à côté du poteau (76e). Le Français réalisait en tout cas l'un de ses meilleurs matches avec le club catalan. La Juve terminait mal avec l'expulsion, pour un deuxième jaune, de Demiral et un penalty après une faute de Bernardeschi sur Fati. Messi transformait sans difficulté (0-2, 90+1e). Score final 2-0. Le Barça prend donc la tête de ce groupe avec 6 points en deux matches et a laissé une très bonne impression sur la pelouse turinoise.