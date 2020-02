LDC : le Barça tenu en échec à Naples

iGFM-(Dakar) Match de prestige entre Naples et le FC Barcelone au stade San Paolo pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Avec Umtiti et Griezmann titulaires, le club catalan prenait vite le contrôle du ballon, mais manquait clairement de vitesse en première période pour déstabiliser une solide arrière-garde napolitaine. Bien regroupés, les hommes de Gattuso jaillissaient pour exploiter les espaces en contre. Et sur une erreur de Junior Firpo, Zielinski récupérait le cuir et servait Mertens au second poteau. Le Belge prenait le temps d’enrouler une merveille de frappe qui trompait Ter Stegen (1-0, 30e). Il rejoignait par la même occasion Marek Hamsik au sommet des meilleurs buteurs de l’histoire du Napoli (121 réalisations).

Au retour des vestiaires, le Barça tentait de mettre enfin plus de rythme dans son jeu. Arthur remplaçait même Rakitic à la 56e minute. Dans la foulée, Busquets lançait parfaitement Semedo dans le dos de la défense. Le latéral servait Griezmann, seul, qui reprenait parfaitement du droit et trompait Ospina (1-1, 57e). Sonné par l’égalisation, le Napoli avait besoin de quelques minutes avant de retrouver un peu de jus. Lorenzo Insigne alertait Ter Stegen en angle fermé, avant que le portier allemand écoeure Callejon en sortant un ballon de but. Le Barça conservait malgré tout la maîtrise du jeu, et était plus inspiré qu’en première période, ce qui n’était pas insurmontable. Deux mauvaises nouvelles toutefois pour le club catalan : le carton rouge bête de Vidal et la blessure de Pique. Score final 1-1, ce qui place le club blaugrana en situation favorable en vue du match retour au Camp Nou.