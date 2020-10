mercredi 21 octobre 2020 • 100 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suite et fin de la première journée de la Ligue des Champions. Opposé au champion d'Europe en titre, l'Atlético a été corrigé en Allemagne. Futur adversaire de l'OM, Manchester City a dû s'employer pour l'emporter contre Porto.

Pendant que l’Olympique de Marseille défiait l’Olympiakos en Grèce, il fallait avoir un oeil du côté de l’Etihad Stadium où se disputait le deuxième match du groupe C entre Manchester City et Porto. Favoris du match, avant leur déplacement à Marseille la semaine prochaine, les Citizens se sont fait surprendre au quart d’heure de jeu par Luis Diaz. Six minutes plus tard, soulagement dans la maison mancunienne après un penalty généreux accordé et transformé par Sergio Agüero (20e). Les Portugais tenaient bons, mais ils se sont finalement effondrés après l’heure de jeu. Ilkay Gundogan et Ferran Torres ont en effet permis à City de s’offrir un succès 3-1 synonyme de première place. Battu par l’Olympiakos, l’OM jouera déjà gros la semaine prochaine contre les Anglais.

Le groupe A, proposait, quant à lui, l’un des plus beaux chocs de la soirée entre le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid, après le match nul entre Salzbourg et le Lokomotiv Moscou (2-2) plus tôt dans la soirée. Une affiche qui a rapidement tourné en faveur des champion d’Europe en titre. Buteur décisif face a PSG, Kingsley Coman a encore prouvé qu’il aimait la coupe aux grandes oreilles. Auteur de l’ouverture du score, le Français a été l’acteur principal du triomphe munichois en ajoutant un deuxième but somptueux. Une réalisation inscrite après avoir passé en revue toute la défense colchonera. Léon Goretzka et Corentin Tolisso sont les deux autres Bavarois à s’être joints à la fête. 4-0, le Bayern caracole déjà en tête de son groupe.

Mané sur tous les coups

Quart de finaliste la saison dernière, l’Atalanta s’est à nouveau distinguée dans la compétition. En attendant d’affronter l’Ajax Amsterdam et Liverpool, les Italiens ne se sont pas manqués contre le petit poucet du groupe, Midtjylland. Au Danemark, la meilleure attaque de Serie A (13 buts) a encore réalisé un exploit offensif en l’important 4 buts à 0. Première, la Dea devance Liverpool, vainqueur de l’Ajax sur le plus petit des scores après un but inscrit contre son camp de Nicolas Tagliafico (1-0), suite à un excellent travail de Sadio Mané (un des hommes de la rencontre). Enfin, le groupe B nous a sans doute offert les plus grosses émotions ce soir.

Favorite de sa poule avec le Real Madrid, l’Inter Milan avait une belle carte à jouer à domicile. Suite à la défaite surprise de la Casa Blanca chez elle face au Shakhtar Donetsk (2-3), les Nerazzurri se devaient de s’imposer contre le Borussia Mönchengladbach pour espérer se placer idéalement dans la course à la première place. Mais alors qu’ils pensaient avoir fait le plus en ouvrant le score par Romelu Lukaku, Ramy Bensebaini a remis les deux équipes à égalité en transformant un penalty provoqué par Arturo Vidal. A l’instar du Real, les Lombards ont ensuite vu un scénario catastrophe se profiler après le deuxième but allemand inscrit par Hofmann à la 84e minute. Mais ça, c’était avant que Lukaku ne sauve encore les siens. 2-2, un match nul qui arrange les Merengues.

Les résultats de la soirée :

Groupe A



Salzbourg - Lokomotiv Moscou : 2-2 (Szoboszlai, Junuzovic pour Salzbourg ; Eder, Lisakovich pour le Lokomotiv)



Bayern Munich - Atlético de Madrid : 4-0 (Coman x2, Goreteka, Tolisso)



Groupe B



Real Madrid - Shakhtar Donetsk : 2-3 (Modric, Vinicius pour le Real Madrid ; Tete, Varane csc, Solomon pour le Shakhtar)

Inter Milan - Borussia Mönchengladbach : 2-2 (Lukaku x2 pour l'Inter : Bensebaini, Hofmann pour Mönchengladbach)



Groupe C



Manchester City - Porto : 3-1 (Agüero, Gundogan, Torres pour City ; Diaz pour Porto)

Olympiakos - OM : 1-0 (Hassan) (revivez le film du match)



