iGFM (Dakar) Grâce notamment à un triplé de Mbappé, le PSG est allé écraser (4-1) le FC Barcelone, mardi, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Le FC Barcelone accueillait le Paris SG en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et les champions de France entraient parfaitement dans la partie, se montrant menaçants par l'intermédiaire de Kylian Mbappé (2e) et Idrissa Gueye (4e). Les Blaugranas réagissaient et Antoine Griezmann forçait Keylor Navas à un bel arrêt en deux temps (14e). Mauro Icardi laissait passer une superbe situation en écrasant trop sa frappe en position idéale devant Marc-André ter Stegen (19e). Le Barça allait finalement prendre l'avantage, grâce à un penalty obtenu par Frenkie de Jong et transformé en force par l'inévitable Lionel Messi (1-0, 28e). Ousmane Dembélé était tout près de profiter d'une erreur de la défense parisienne pour doubler la mise (29e). Mbappé sonnait la révolte parisienne. D'abord dangereux sur un centre d'Alessandro Florenzi (30e), le champion du monde 2018 égalisait du gauche après un superbe enchaînement suite à un centre en première intention de Layvin Kurzawa et une déviation subtile de Marco Verratti (1-1, 32e). Marc-André ter Stegen se montrait ensuite décisif devant Kurzawa (35e) et Moise Kean (37e), tandis qu'Antoine Griezmann croisait trop sa tentative sur un contre au long cours (36e). Icardi était à deux doigts de tromper le portier allemand, mais sa tête, sur un corner de Mbappé, trouvait le petit filet extérieur (44e).

Au retour des vestiaires, Idrissa Gueye, averti en première période et auteur de nombreuses fautes, cédait sa place à Ander Herrera. Mbappé frappait juste à côté (47e). Verratti voyait sa tentative contrée quelques instants plus tard (48e). Kean, décalé par Icardi, obligeait ensuite ter Stegen à une superbe parade (50e). Les Blaugranas enchaînaient sur un temps fort, mais Navas et la défense parisienne tenaient bon. Et sur un contre, le ballon revenait dans les pieds de Mbappé sur un centre de Florenzi mal repoussé par Gerard Piqué et l'international tricolore ne laissait pas passer l'occasion de donner l'avantage aux siens, une nouvelle fois du gauche (1-2, 65e). Presque dans la foulée, Leandro Paredes déposait un coup franc sur la tête de Kean qui aggravait la marque de près (1-3, 68e). Les Catalans appuyaient à nouveau sur l'accélérateur, mais sans se montrer réellement inquiétants, hormis une percée de Dembélé, conclue par une frappe du droit au-dessus (76e). Ronald Koeman lançait sur sang frais avec Francisco Trincão et Riqui Puig notamment. Griezmann était tout proche de réduire le score en contrant une relance ratée de Navas (81e). Mais le PSG allait encore trouver la faille. Au sortir d'un contre mené par Julian Draxler, Mbappé y allait de son triplé, d'une magnifique frappe enroulée du droit (1-4, 85e). Martin Braithwaite se créait deux situations chaudes (87e, 89e), sans danger pour l'arrière-garde francilienne. Score final (1-4). Le club de la capitale a fait un très grand pas vers les quarts de finale de C1.

Avec Footmercato