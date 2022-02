mardi 22 février 2022 • 312 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Très à l'aise en Ligue des champions, Edouard Mendy a établi un nouveau record dans cette compétition. Ce, au terme du match qui opposait son équipe à Lille.

Comme un poisson dans l'eau depuis sa signature à Chelsea à l'été 2020, le gardien Édouard Mendy (29 ans, 6 matchs en LdC cette saison) accumule les titres et les prouesses. En Ligue des Champions notamment où ses performances n'en finissent plus d'impressionner les observateurs. Et s'il a peu été mis à contribution lors de la victoire des Blues contre Lille (2-0) ce mardi en 8e de finale aller, l'international sénégalais a ainsi réalisé un 14e clean sheet en C1, alors qu'il disputait seulement son 18e match dans la compétition. Une efficacité folle et un record pour un portier participant à la Coupe aux grandes oreilles !

Avec Maxifoot