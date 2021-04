vendredi 30 avril 2021 • 97 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce vendredi, la Confédération africaine de football (CAF) a effectué le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions.

Tenant du titre et auteur d’une phase de groupes très mitigée, Al Ahly n’est pas épargné et se frottera aux Mamelodi Sundowns, quant à eux très convaincants en phase de poules et qui ont notamment sorti le TP Mazembe. C’est la 3e fois consécutive que les deux clubs se retrouvent à ce stade de la compétition : après Mamelodi en 2019 et Al Ahly l’an passé, reste à savoir qui remportera la belle ! Ce match s’annonce en tout cas particulier pour l’entraîneur Pitso Mosimane, passé d’un club à l’autre en novembre dernier et désormais en charge du cador égyptien !

Les deux clubs algériens en lice héritent quant à eux d’un derby maghrébin puisque le MC Alger défiera le Wydad Casbalanca, pendant que le CR Bélouizdad, surprise du chef, en découdra avec l’Espérance Tunis. Le WAC et l’EST partiront clairement favoris dans ces affiches.

Dans le dernier quart, les Tanzaniens de Simba, qui ont devancé Al Ahly et éliminé Vita Club, se présenteront eux aussi avec une longueur d’avance face aux Sud-Africains des Kaizer Chiefs, qualifiés de justesse face aux Guinéens d’Horoya. Matchs aller les 14-15 mai, retour les 21-22 mai.

Le programme des quarts de finale

Al Ahly (Egypte)-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

MC Alger (Algérie)-Wydad Casablanca (Maroc)

CR Belouizdad (Algérie)-Esperance Tunis (Tunisie)

Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)-Simba (Tanzanie)

Afrikfoot