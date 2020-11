mercredi 4 novembre 2020 • 100 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Deux semaines après s'être incliné face à Manchester United (1-2), le PSG a perdu sur le terrain du RB Leipzig (1-2). Di Maria a manqué un penalty, Gueye et Kimpembe ont été expulsés.

Pour le remake de la demi-finale de la dernière Ligue des Champions, le RB Leipzig accueillait le Paris SG. Les Rouge-et-Bleu entraient très bien dans la partie. Moïse Kean lançait Angel Di Maria sur la droite de la surface de réparation aux dépens de Dayot Upamecano. El Fideo trompait Peter Gulacsi d'un subtil extérieur du gauche (0-1, 6e). L'Argentin ratait quelques instants la balle de break sur penalty, le portier hongrois détournant sa tentative (15e). Les champions de France posaient le pied sur le ballon mais les hommes de Julian Nagelsmann revenaient dans la partie, sous l'impulsion notamment de la montée en puissance de Marcel Sabitzer.

Et à force de pousser, les Allemands trouvaient la faille. Christopher Nkunku, l'ex de la maison, trompait Keylor Navas d'une frappe placée à l'entrée de la surface (1-1, 42e). Peu après le retour des vestiaires, les protégés de Thomas Tuchel se faisaient encore surprendre. Presnel Kimpembe concédait un penalty sur une faute de main dans sa surface. Emil Forsberg, lui, ne se faisait pas prier et transformait la sentence (2-1, 57e). Incapables de concrétiser leurs quelques situations, les finalistes de la dernière édition allaient terminer la partie en infériorité numérique suite aux exclusions d'Idrissa Gueye (69e) et Presnel Kimpembe (90e +4). Le score n'évoluait plus (2-1). Même si tout reste possible dans cette poule H, ce deuxième revers en trois matches complique la tâche du PSG dans la course à la qualification.