mardi 23 février 2021 • 212 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) Opposés ce mardi dans un derby du Maghreb comptant pour la 2e journée de la Ligue des champions africaine, le MC Alger et l’Espérance Tunis ne sont pas parvenus à se départager (1-1). Les enseignements du groupe D.

Profitant d’une faute de main du gardien Ben Mustapha, les Algériens avaient pourtant ouvert le score par Bilel Bensaha (27e), mais les Sang et Or ont poussé pour égaliser et l’Algérien Abderraouf Benguit les a libérés en égalisant à l’heure de jeu (60e).

Espérance de Tunis leader, TFC dernier

Ce résultat permet à l’EST de rester seule en tête du groupe avec deux points d’avance sur son adversaire du jour et sur le Zamalek, qui comptent deux points. Le petit poucet sénégalais de Teungueth, qui a tenu en échec le Zamalek (0-0) un peu plus tôt, ferme la marche avec 1 point.

Lors de la 3e journée, le club de Rufisque recevra le MC Alger, tandis que le Zamalek défiera l'Espérance de Tunis pour le choc de la 3e journée, dans le groupe D.