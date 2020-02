LDC : Lyon surprend la Juventus

iGFM (Dakar) Fin des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions ce mercredi soir avec notamment cette rencontre entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus au Groupama Stadium. Devant son public, le club rhodanien voulait créer la surprise en faisant chuter Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers avant le match retour qui aura lieu le 17 mars prochain à Turin.

Bien servi par Aouar dans la surface, Tousart débloquait la situation pour la formation rhodanienne à la 31e minute (1-0), quelques instants après la barre transversale de Toko-Ekambi (21e). En seconde période, les Turinois essayaient de revenir mais les joueurs de Rudi Garcia ne lâchaient rien et conservaient ce résultat. En fin de match, Dybala avait en effet trouvé le chemin des filets mais le but a finalement été refusé pour hors-jeu (87e). L’OL s’imposait donc dans ce match aller (1-0) et devra tenir également au retour pour voir les quarts de finale de C1.