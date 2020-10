mardi 27 octobre 2020 • 66 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Olympique de Marseille a été lourdement battu (0 -3), à domicile, mardi soir, par Manchester City, lors de la 2e journée de Ligue des Champions.

Mardi soir, l'Olympique de Marseille accueillait Manchester City pour le compte de la deuxième journée de l'UEFA Champions League. Après une défaite inaugurale face à l'Olympiakos la semaine dernière, les Phocéens devaient se reprendre à l'Orange Vélodrome face au club mancunien, tête d'affiche du groupe. Pour ce faire, André Villas-Boas misait sur un 5-3-2 avec Thauvin et Radonjic devant. Payet et Benedetto démarraient sur le banc. En face, Pep Guardiola, qui devait se passer de plusieurs joueurs, dont Agüero et Jesus, optait pour un 4-2-3-1 avec Sterling devant. D'entrée, les Skyblues prenaient les commandes de la rencontre avec De Bruyne (2e, volée), le remuant Sterling (9e) ou encore Foden (14e). Et à force d'insister, les Anglais allaient faire craquer des Marseillais totalement dépassés. Bien aidé par Rongier, qui manquait sa relance, De Bruyne récupérait le ballon et centrait pour Ferran Torres, qui trompait Mandanda d'un tir du droit (0-1, 18e).

A la 35e Zinchenko n'était pas loin de doubler la mise dont le tir croisé passait tout près du poteau de Mandanda. Hormis Kamara, les Marseillais avaient du mal à exister Radonjic tentait sa chance avant la pause (42e). Sans succès. Les Mancuniens menaient logiquement à la mi-temps face à des Olympiens qui ne proposaient pratiquement rien (0-1). Au retour des vestiaires, l'OM tentait d'aller de l'avant avec Thauvin, qui trouvait le gant d'Ederson puis le poteau sur une frappe lointaine du gauche (55e). Mais City, sans être à fond, restait dangereux avec Sterling, repris par Amavi alors qu'il filait au but (62e), et Gündoğan (71e). Ce dernier trouvait finalement le chemin des filets, après un bon travail de Foden et une déviation de la tête de Sterling (0-2, 76e).Puis Sterling se muait en buteur. Il était à la conclusion d'une belle action collective menée par Mahrez et De Bruyne et crucifiait les Marseillais (0-3, 81e). Le score ne changeait pas et l'OM s'inclinait 3 à 0 à domicile. Avec deux défaites et zéro point pris en deux journées, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud pointe à la dernière place du groupe C. La bande à AVB tentera de rebondir le 3 novembre à Porto. De son côté, Man City, sans être flamboyant, garde la tête du groupe avec 2 victoire (6 points).