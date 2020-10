mardi 20 octobre 2020 • 86 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Manchester United est allé s'imposer au Parc des Princes, face au PSG, mardi soir, en ouverture de la Ligue des Champions.

La Ligue des Champions est de retour et pour le PSG, elle prenait un air de revanche, puisque le premier match de poule l'opposait ce mardi soir à Manchester United, qui avait fait si mal il y a deux ans au Parc des Princes en huitième de finale. Avec son trio offensif Neymar-Mbappé-Di Maria et le nouveau Danilo dans l'entrejeu, le club francilien espérait faire oublier cette sale soirée aux supporters. Mais dès le début du match, ce sont les Mancuniens qui mettaient plus d'agressivité dans tous les domaines. Articulés en 3-4-1-2, les hommes de Solskjaer affichaient un visage plus conquérant, dominant l'entrejeu parisien. A la 20e minute, Martial se retournait dans la surface parisienne et Diallo commettait une faute largement évitable. Navas détournait le penalty de Bruno Fernandes mais l'arbitre ordonnait de le retirer, le portier ayant quitté sa ligne trop tôt. La deuxième tentative était la bonne pour le milieu portugais (0-1, 23e).

Le PSG n'y était clairement pas. Un bon centre de Mbappé pour Kurzawa et une frappe enroulée de Di Maria étaient les seules occasions parisiennes en première période, Neymar et Mbappé s'épuisant à faire des différences individuellement. Manchester United continuait d'être dangereux sur les corners, et Bruno Fernandes testait, de loin, les gants de Navas (39e). Le PSG rentrait aux vestiaires mené et amorphe, peu aidé par un entrejeu Danilo-Herrera-Gueye totalement dépassé. Thomas Tuchel décidait logiquement de sortir Gueye pour faire entrer Moise Kean et ainsi passer en 4-2-3-1. Et l'effet se faisait sentir immédiatement avec un PSG plus entreprenant. Mbappé s'offrait un superbe numéro dans la surface mais tombait sur un grand De Gea (48e). Paris allait être récompensé de son début de deuxième mi-temps grâce à un but de... Martial contre-son-camp, sur un corner de Neymar (1-1, 55e). MU restait dangereux sur des contres, en utilisant la profondeur et la vitesse de Rashford. Les deux équipes évoluaient de plus en plus sur un fil. Pogba entrait en jeu côté mancunien. Les situations de but s'enchaînaient de chaque côté mais la dernière passe ou la précision manquait. Il fallait un exploit individuel et c'est Rashford qui allait le créer. Servi par Pogba, il contournait facilement Danilo et croisait sa frappe avec succès (1-2, 87e). Le PSG démarre très mal sa campagne de Ligue des Champions et pourra regretter sa première période manquée.