LDC : Mbappe très incertain face à l’Atalanta

iGFM-(Dakar) Victime d’un tacle violent de Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne (1-0), vendredi au Stade de France, l’attaquant parisien Kylian Mbappé souffre d’une grosse entorse de la cheville droite. Sa présence pour le quart de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame est incertaine.

Le diagnostic est tombé. Kylian Mbappé a passé des examens complémentaires ce samedi matin, au lendemain de sa blessure face à l’AS Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Les examens ont révélé une grosse entorse mais sans rupture des ligaments de la cheville droite. « Entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe à réévaluer dans 72h d’un point de vue clinique et imagerie », a confirmé le PSG dans un communiqué.

Une quinzaine de jours de soins

Sur le tacle de Loïc Perrin, la torsion de la cheville a été très importante et la cheville a fortement gonflé. Au club, on estime que le joueur a besoin d’une quinzaine de jours de soins. Le champion du monde est d’ores-et-déjà forfait contre Lyon, vendredi, pour la finale de la Coupe de la Ligue. L’inquiétude règne autour de la présence du joueur face à l’Atalanta Bergame le 12 août, à l’occasion du quart de finale de la Ligue des champions à Lisbonne (en direct sur RMC Sport1).

On jouait la 29e minute de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne (1-0) quand Kylian Mbappé, en pleine vitesse, a été violemment séché par Loïc Perrin. Resté un long moment au sol tandis que le défenseur des Verts était expulsé, le champion du monde a regagné les vestiaires en boitant et en pleurs. Il est réapparu sur le banc en fin de rencontre avec une attelle au pied droit et des béquilles.

« Ça a craqué un peu », a-t-il glissé au président Emmanuel Macron qui prenait de ses nouvelles. Kylian Mbappé a ensuite quitté le Stade de France pour se rendre à l’hôpital afin de passer des premiers examens. Depuis la reprise post-confinement, il était apparu particulièrement en forme.