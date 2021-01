mardi 12 janvier 2021 • 71 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’équipe du Teungueth FC, le représentant sénégalais en Ligue africaine des champions débutera la compétition par un match contre l’Espérance sportive de Tunis les 12 ou 13 février prochain, annonce le club de Rufisque sur son compte Twitter.

Qualifiée à la LDC africaine lors de son premier essai, l’équipe sénégalaise fera face au champion de Tunisie double vainqueur de la C1 africaine en 2017 et en 2018.

Le TFC jouera sa deuxième rencontre à domicile le 23 février contre le Zamalek d’Egypte, finaliste de l’édition 2020.

L’équipe basée à Rufisque est programmée entre les 5 et 6 mars pour sa rencontre contre le Mouloudia d’Alger.

Pour les trois derniers matchs de la première phase, le TFC aura comme adversaire respectivement le Mouloudia à Alger (le 16 mars), l’Espérance de Tunis au stade Lat-Dior de Thiès (2-3 avril) et le Zamalek au Caire les 9 ou 10 avril.

Pour se qualifier en phase de poules, la première d’une équipe sénégalaise depuis la Jeanne d’Arc en 2004, le TFC avait sorti les Armed Forces de Gambie (1-1 et 2-0) et le Raja de Casablanca (0-0 et 0-0 puis 3TAB1).





