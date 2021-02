LDC : Teungueth FC gonflé à bloc à la veille du match contre le Zamalek

lundi 22 février 2021

iGFM (Dakar) Le Teungueth FC a effectué une dernière séance d'entraînement, ce lundi matin, à Thiès, veille de la réception du Zamalek du Caire, pour le compte de la 2e journée de la Ligue africaine des Champions. Battus lors de la 1ère journée par l'Espérance de Tunis, le représentant du Sénégal devra se ressaisir face aux Egyptiens pour se remettre dans la course. Sur ces images, on sent un groupe gonflé à bloc prêt à arriver à bout du Zamalek vice-champion d'Afrique et vainqueur à 5 reprises.



En Images, la dernière séance de @TeunguethFc Fc au stade Lat-Dior de Thiès, avant la réception du @ZSCOfficial en ligue africaine des champions.#TotalCAFCL

#Allezrio 💙💛 pic.twitter.com/i3OlcYNUhM

— Teungueth Football Club (@TeunguethFc) February 22, 2021

Publié par Mamadou Salif editor