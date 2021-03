samedi 6 mars 2021 • 349 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) La 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine se poursuivait ce samedi avec notamment au programme les deux matchs du groupe D.

Leader au coup d’envoi, l’Espérance Tunis a accru son avance en tête en disposant du Zamalek, finaliste de la précédente édition, à Radès (3-1). Il s’agit d’une revanche pour les Sang et Or qui avaient été éliminés par les Egyptiens en quart de finale il y a un an. Malgré l’égalisation du club cairote par Eloutouh (40e) qui a répondu à l’ouverture du score de l’Ivoirien Togui (26e), l’EST a fait la différence grâce à un doublé de Ben Romdhane (45e sp, 53e) face à un adversaire réduit à dix pendant 30 minutes suite à l’expulsion d’Elfoutouh.

Le Zamalek s’enfonce…

Du coup, le Zamalek, 3e, qui avait commencé par deux matchs nuls, est distancé non seulement par le cador tunisien (5 points d’avance), mais aussi par le MC Alger qui prend 3 points d’avance à la 2e place suite à son succès au Sénégal contre Teungueth FC grâce à un but de Belkheir (14e). TFC a dominé toute la rencontre, mais a été maladroit dans le dernier heste.

Pour le petit poucet sénégalais, bon dernier, la qualification commence en revanche à s’éloigner.

Les Sénégalais comptent un seul point en 3 journées. Ils vont rendre visite aux Algériens le 16 mars, pour le début de la phase retour.