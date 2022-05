jeudi 5 mai 2022 • 140 lectures • 0 commentaires

iGFM(Dakar)- Du 10 au 14 Mai, la ville de Saint-Louis abritera la 13ème édition du festival international du film documentaire. Au menu, 13 films (courts, moyens et longs métrages) dans la sélection officielle, dévoilés au cours de la conférence de presse tenue ce matin, à l'Institut Français de Dakar. Des films en provenance de 17 pays du monde dont la Belgique, le Canada et l’Haïti.

Organisé par Suñuy Films et Krysalide Diffusion, le festival met l’écrivaine, scénariste et réalisatrice Laurence Gavron à l’honneur cette année, en sa présence. Elle recevra d’ailleurs le « Sargal’Docs 2022 » qui honorera l’ensemble de sa carrière, à l’issue de la cérémonie de clôture.



Fidel à lui-même, l’événement reste gratuit dans les 20 lieux de projections pour des séances en plein air, un peu partout à Saint-Louis.



Le jury officiel de ce 13ème rendez-vous sera présidé par le réalisateur et producteur sénégalais Joseph Gaï Ramaka.

En ouverture, le film « Aya » de Simon Coulibaly Gillard. Et pour clore le festival, « Cher Jackie » de Henri Pardo. Deux Must qui seront projetés sur la place Faidherbe à 20h30, les 10 et 14 Mai.