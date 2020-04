Le 1er cas de sédhiou n’est plus un cas communautaire: Le médecin-chef explique pourquoi…

iGFM – (Dakar) La source de contamination du premier cas communautaire de la région de Sédhiou a été découverte. Une enquête minutieuse a permis de détecter le porteur du covid-19 qui l’a contaminé.

«On est parvenu à identifier exactement le site de contamination du malade. Donc ce n’est plus un cas communautaire. On a exactement identifié la zone et précisément la personne qui l’a contaminé au niveau de la région de Louga », a indiqué Amadou Yéri camara, médecin-chef de la région de Sédhiou.

Aussi, l’investigation a également permis, selon la Rfm, de déterminer 64 contacts à haut risque qui ont tous été testés. Parmi eux, 25 sont revenus positifs dont 8 enfants âgés de 2 mois à 11 ans, tous habitant le même village de Mankonoba.