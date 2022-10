mercredi 5 octobre 2022 • 111 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Gianni Merlo a été réélu président de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS) pour un cinquième mandat. L'Italien a été réélu par acclamation le dernier jour du 84e Congrès de l'AIPS à Rome le 5 octobre 2022.

Esat Yilmaer de Turquie et Jura Ozmec de Croatie ont également été réélus sans opposition aux postes de premier vice-président et trésorier. respectivement.



Le dernier jour du 84e Congrès de l'AIPS a débuté à 9h30 par trois minutes de silence émouvantes pour tous les collègues décédés au cours des deux ans et demi qui se sont écoulés depuis le dernier Congrès.



VICE-PRÉSIDENTS Le scrutin secret a été utilisé pour sélectionner les quatre vice-présidents. Et pour la première fois dans l'histoire de l'association, deux femmes ont été élues vice-présidentes - Evelyn Watta du Kenya, qui a conservé sa place di lei, et Zsuzsa Csisztu de Hongrie, qui est devenue vice-présidente pour la première fois après avoir servi en tant que membre du Comité Exécutif sortant. Ioannis Daras de Grèce et Mohammed Hiji du Qatar ont également été réélus en tant que vice-présidents.



Ils ont tous été élus à la majorité absolue. Csisztu a obtenu 96 voix, Daras - 94, Watta - 93 et ​​Hiji - 89. Le cinquième candidat Mohamed Ould El Hassan (Mauritanie) a obtenu 36 voix.



MEMBRES Il y avait à l'origine 14 candidats pour 13 postes de membres au sein du Comité exécutif, mais El Hassan de Mauritanie s'est ensuite retiré et, conformément aux statuts, les 13 membres restants ont été élus par acclamation. Ce sont : Malik Amjad Aziz (Pakistan), Adel Al Zahrani (Arabie Saoudite), Gao Chao (Chine), Vicente Dattoli (Brésil), Emanuel Fantaneanu (Roumanie), Josef Langer (Autriche), Morad Moutaouakkil (Maroc), Ernesto Ortiz (Prieto) , Juan Antonio Prieto (Espagne), Ahmadi Seyed Abdolhamid (Iran), Hiroshi Takeuchi (Japon), Marc Ventolluiac (France), Jose Zidar (Slovénie).



REMARQUES DE GIANNI MERLO"C'est un moment de renouveau après une longue période de Covid, de problèmes, et nous ferons face à plus, mais être à nouveau ensemble est très important. Au cours de ces années, même avec Covid, nous avons fait quelque chose de spécial", a lancé le président de l'AIPS, Gianni Merlo. , avant de montrer une vidéo avec les événements majeurs de l'AIPS depuis 2017, dont le lancement des AIPS Sport Media Awards (quatre éditions depuis 2018), les programmes AIPS Young Reporters (Autriche, Qatar, Pays-Bas, Londres, Amsterdam, PyeongChnag, Birmingham, Bruxelles, Uruguay, Lausanne, Abou Dhabi, Italie et Saint-Marin, Rabat, Lima, Doha, Lausanne, Oregon), le lancement de l'AIPS e- College (deux éditions) et de cinq e-conférences et séminaires AIPS sur la discrimination, l'inégalité des sexes, santé mentale, Jeux olympiques de Tokyo et Ligue des champions. Aussi,



"Personnellement, pendant la première partie du confinement, je suis très content de ce que nous avons organisé et de ce que nous avons fait pour faire face à l'autre virus que nous vivons, à savoir les fake news et les différentes crises mondiales. Nous devons rester unis et construire ponts. Nous sommes complètement indépendants du reste du monde, et j'espère que c'est le début d'une nouvelle ère, pour étudier quelque chose de nouveau sur la prochaine génération de journalistes. Notre profession évolue, mais les principes ne sont pas, pour être honnête, fonctionner correctement. La seule chose qui change, ce sont les outils pour atteindre nos objectifs. Nous devons poursuivre ce processus d'innovation. Pour cette raison, j'espère que nous commençons une nouvelle ère.



Le Comité Exécutif de l'AIPS nouvellement élu (2022-2026)



Président



Gianni Merlo (Italie)



Premier vice-président



Esat Yilmaer (Turquie)



Vice-présidents



Zsuzsa Csisztu (Hongrie)

Ioannis Daras (Grèce)

Mohammed Hiji Ali (Qatar)

Evelyn Watta (Kenya)



Comité exécutif



Malik Amjad Aziz (Pakistan)

Adel Al Zahrani (Arabie saoudite)

Gao Chao (Chine)

Vicente Dattoli (Brésil)

Emanuel Fantaneanu (Roumanie)

Josef Langer (Autriche)

Morad Moutaouakkil (Maroc)

Ernesto Ortiz (Uruguay)

Juan Antonio Prieto (Espagne)

Ahmadi Seyed Abdolhamid (Iran)

Hiroshi Takeuchi (Japon)

Marc Ventolluiac (France)

Jose Zidar (Slovénie)



Source : AIPS MEDIA