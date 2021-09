mercredi 15 septembre 2021 • 194 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon le quotidien « Sport », l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, se serait vu adresser un ultimatum de trois rencontres pour relancer son équipe.

La déroute du FC Barcelone, mardi face au Bayern Munich (0-3), même si c'est le premier revers de la saison, a fait du bruit au sein du club catalan. Au-delà de la défaite, c'est le visage amorphe et sans idées étalé face aux Allemands qui inquiéteraient les dirigeants du Barça. On apprenait déjà mercredi qu'une réunion de crise organisée en fin de soirée, mardi, regroupant le président Joan Laporta, le vice-président Rafa Yuste et le directeur du football Mateu Alemany, s'était prolongée tard dans la nuit.

Des résultats et du jeu souhaités

La question de l'entraîneur, Ronald Koeman, aurait été largement débattue concernant ses choix dans le onze de départ et la tactique mise en place. Selon le quotidien catalan Sport, Laporta aurait averti dans la journée de mercredi que le Néerlandais avait maintenant une série de trois matches pour entamer un changement et redresser la situation. Face à Grenade, Cadix et Levante, il aurait été précisé à Koeman que la victoire était vitale, mais pas que. Les dirigeants barcelonais auraient demandé également de voir du jeu et un FC Barcelone en mode conquérant.

