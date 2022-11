mardi 15 novembre 2022 • 1315 lectures • 0 commentaires

Sport 7 heures Taille

iGFM (Dakar) L'agent de CR7 aurait déjà trouvé un point de chute pour son joueur. On parle du Bayern Munich.

Après les mots durs de la star portugaise, sur Manchester United et ses dirigeants, les choses s'annoncent compliquées pour CR7. Les propriétaires sont furieux et ne vont pas laisser passer ça. Il pourrait écoper d'une amende record d'environ 1 M£, en tout cas c'est ce qu'explique The Times aujourd'hui, « United discute avec des avocats à propos de Ronaldo ». Cela pourrait donc peut-être aller plus loin qu'une simple amende, aussi salée soit-elle...



Le Bayern comme sauveur !



« Tu nous as trahis » titre ainsi le Daily Mirror, en reprenant les paroles de Ronaldo, mais tournées cette fois, du point de vue des fans des Red Devils, et comme l'explique le journal, le club est désormais prêt à virer Ronaldo. C'est aussi ce que met en avant le Daily Mail. Mais le quotidien anglais nous ajoute une grosse info au passage, un club pourrait offrir une porte de sortie à CR7. Si Chelsea a beaucoup été évoqué ces dernières heures, ce serait plutôt le Bayern Munich qui pourrait, selon le tabloïd, sauver Cristiano Ronaldo ! En tout cas, son agent Jorge Mendes aurait déjà rencontré des officiels du club allemand, la semaine dernière.