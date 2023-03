jeudi 23 mars 2023 • 385 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le quotidien « Bild » a annoncé jeudi soir le limogeage de Julian Nagelsmann de son poste d'entraîneur au Bayern Munich. Thomas Tuchel est le favori pour le remplacer.

C'est la fin du mandat de Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Selon des informations de Fabrizio Romano et de Bild, que nous sommes en mesure de confirmer, ce jeudi soir, l'entraîneur allemand de 35 ans a été limogé de son poste. Son compatriote Thomas Tuchel (49 ans, ex-PSG et Chelsea) est sur le point de lui succéder.



Toujours qualifié en Ligue des champions (il affrontera Manchester City les 11 et 19 avril), le Bayern occupe la 2e place du classement de Bundesliga, après son revers, dimanche, face au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.



L'Equipe