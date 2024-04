mercredi 3 avril 2024 • 189 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Toute la vie de Ngalla Sylla tourne autour du Beach Soccer. Son temps libre, son style... Son objectif : qualifier le Maroc à la Coupe du monde 2025.

"Je suis très passade de cette discipline, c'est tout ma vie. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour en arriver là", a d'abord dit le technicien d'origine sénégalaise. "Aujourd’hui ma famille est loin de moi car les obligations professionnelles ne me permettent plus de vivre avec eux mais ALHAMDOULILAH (Dieu merci) le travail est un devoir et nous essayons de faire notre mieux", a soutenu Ngalla Sylla dans un entretien accordé à IGFM.



Qualifier le Maroc au Mondial 2025



Récent vainqueur d'un tournoi de Beach Soccer disputé au Salvador et de la COSAFA CUP, Ngalla Sylla vise plus loin avec le Maroc. Une bonne préparation à la Coupe Arabe. L'objectif est de se "qualifier à la coupe du monde 2025 in cha ALLAH (S'il plaît à Dieu) et nous comptons sur vos prières car ma réussite est celle des Sénégalais. Car je suis un pire produit du Sénégal", a fait savoir l'ancien sélectionneur des Lions de la plage, précisant que tous ses "diplômes de professeur et de football, il les a "passés au Sénégal."



C'est l'occasion de remercier "mes anciens professeurs comme Mayacine Mar, Mama Sow à l'INSEPS pour ne citer que ceux-là"



Champion d'Afrique avec le Sénégal à six reprises trois en tant que joueur et trois en tant que coach, Ngalla Sylla n'a pas manqué de relever ce beau palmarès. "Il y avait du succès au Sénégal mais ce n'était pas moi seul. C'était un travail d'équipe et là aussi je suis avec Joe Correa un préparateur de gardien et nous sommes en train de faire notre boulot. Le reste seul Dieu sait mais nous ne sommes pas satisfaits. Il reste bcp de choses à parfaire in cha ALLAH."



A 45 ans, Ngalla dirige la sélection marocaine depuis 2022. Son prochain défi est la Coupe Arabe.

