vendredi 3 septembre 2021

iGFM - (Dakar) Waly Seck a magnifié la participation de Pape Diouf au Festival de Dresde. Un beau geste que le patron de la génération consciente a magnifié dans un entretien dans L’Obs.

«Je ne peux qu'être content face à ce beau geste de mon jeune frère Wally Ballago Seck. Cela démontre une fois de plus que ma participation à ce festival est une fierté pour tous les artistes sénégalais et africains en général. Je suis parti en Allemagne en tant que Sénégalais, porte-étendard de toute une nation. Je remercie vivement Wally Seck et je le félicite également.

Cette réussite est aussi la sienne. Je lui souhaite également d'avoir de telles opportunités. Mon rêve est de déblayer le chemin pour les plus jeunes, comme ont eu à le faire nos aînés. A l'image de Wally Seck, il y a aussi Sidy Diop, Tarba Mbaye, Fallou Dieng et bien d'autres qui m'ont adressé des messages de félicitations. Ça m'est allé droit au cœur.»

Mame Fama GUEYE