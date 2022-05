mardi 31 mai 2022 • 228 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce lundi, les joueurs de l'équipe du Sénégal se sont rassemblés, à Diamniadio, pour préparer les éliminatoires de la CAN 2023. Une occasion saisie par le sélectionneur national, Aliou Cissé pour évoquer le prochain adversaire, le Bénin et la poule du Sénégal au Mondial 2022.

"Les matchs ont toujours été difficiles, resteront difficules. Le Sénégal est sur le toit de l’Afrique. C’est bien mais il faut avoir des ambitions et aller voir ce qu’il y a derrière les étoiles. Ce n’est pas une fin en soi d’être champion d’Afrique. Nous allons aborder le match (Sénégal-Bénin du 4 juin) avec beaucoup d’humilité. Le Sénéga est l’équipe à battre, on l’était avant, ça le sera encore plus maintenant qu’on est champions d’Afrique. Notre dernier match contre le Bénin n’a pas été facile. Ils ne viennent pas en victimes à Dakar. Mais on a la confiance de nos dernières sorties. Surtout la dernière contre l’Egypte."

Adversaires au Mondial



"La Hollande est une grande nation de foot, de grands tacticiens. Elle est dotée de qualité, qui fait partie des meilleures équipes européennes. Mais nous sommes les champions d’Afrique.

L’Equateur a le profil d’une équipe africaine, qui joue dans la veticlaité, la profondeur.

Le Qatar parait comme l’equipe la moins forte mais il faudra le prendre au sérieux."