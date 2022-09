Le bizutage des six nouveaux Lions (VIDEOS)

mardi 20 septembre 2022 • 225 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les six nouveaux Ismael Jakobs, Formose Mendy, Moussa Niakhaté, Nicolas Jackson, Mory Diaw et Pathé Ciss ont du passer par la case bizutage. Les nouvelles recrues de l'équipe du Sénégal ont du chanter et danser lors de leur arrivée à Orléans (France) lieu de regroupement des champions d'Afrique.

Publié par Mamadou Salif editor