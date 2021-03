mercredi 24 mars 2021 • 174 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'Assemblée générale de la CCIAD s'est réunie en session budgétaire ce mercredi à Dakar. A l'issue de la séance, le budget a été voté à l'unanimité à hauteur d'1 milliard 993 millions 303 mille F CFA, selon le président Abdoulaye Sow, qui a fait face à la presse après la séance.

Selon le président, la séance déroulée dans un climat serein et apaisé sous la supervision de la tutelle (Ministère en charge du Commerce et Ministère en charge des Finances et du Budget). Ce budget est caractérisé par la prudence et le réalisme en raison de la situation engendrée par la Covid-19 qui a causé un repli de 23,64% par rapport à 2020.

Le budget a été aussi marqué par la rationnalisation des charges notamment les voyages, le carburant, le téléphone.Par ailleurs, sur l'audit interne relatif au paiement au comptant issu de la pesée publique que la chambre avait commandité auprès du secrétaire général de la CCIAD dès leur prise de fonction.Les auditeurs internes ont été saisis par lettre N°000879 du 09 octobre 2020.











L'audit couvre la période allant du 1er janvier 2019 au 14 avril 2020.Les résultats de l'audit ont fait ressortir un détournement d'une valeur de 257 millions 681 mille 849 F CFA.Après avoir été saisi de la question, le Bureau de la CCIAD a recommandé que le dossier soit transmis à la justice.

Ce qui a été fait par l'intermédiaire des avocats-conseil de la CCIAD depuis novembre 2020.A cet effet, des mesures conservatoires ont été prises notamment: l'élaboration d'un nouveau manuel de procédures et un réaménagement organisationnel.

Actuellement, le dossier suit son cours au niveau de la justice.