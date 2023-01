Le budget de la CCIAD qui s'élève à 2.961.716.394 F CFA adopté à l’unanimité

jeudi 12 janvier 2023 • 41 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 jours Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) La chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, a tenu ce jeudi 12 janvier 2023 son Assemblée générale en présence des membres du bureau, des élus, des présidents de commissions et des représentants des ministères de tutelle. Ainsi le budget qui se chiffre à 2.961.716.394 F CFA, a été voté à l’unanimité et le budget réservé à l’investissement a connu une hausse de de 24% par rapport à l’année dernière.



D’après M. Abdoulaye Sow, président de la chambre de commerce de Dakar, lors de cette rencontre, le rapport d’activités de l’exercice 2022 a été présenté ainsi que le projet de budget de l’année 2023.

« Pour cette année 2023, le budget total de la chambre de commerce a été projeté à 2.961.716.394 F CFA. Le budget réservé à l’investissement a connu une hausse de 24% par rapport à l’année dernière. Le budget global a connu une hausse de 9% », a affirmé M. Abdoulaye Sow. PUBLICITÉ



D’après le président de la CCIAD, au chapitre des investissements, on peut évoquer des points majeurs tels que : Le renouvellement et l’acquisition de nouveaux ponts bascule pour une meilleure fluidité des activités au niveau du Port Autonome de Dakar ; La finalisation des études pour la construction de l’immeuble abritant le nouveau siège de l’institution. PUBLICITÉ



Et M. Sow de rajouter : « D’autres actions majeures seront entreprises durant cette année. Il s’agit entre autres :Poursuivre et finaliser les investissements préalables ( Etudes, recherche de partenaires).La construction de l’immeuble sis à la rue Jules Ferry et dédié au Centre de formation ;le maillage complet de la plateforme portuaire en équipement de pesage en partenariat avec le PAD dans le cadre de la nouvelle convention entre les deux structures ; la mise en œuvre de la convention avec la SEMIG pour la gestion du pesage au niveau du marché d’intérêt national et la gare des gros porteurs ; la Finalisation des démarches nécessaires pour le démarrage effectif du TRIE Dakar-Bamako, Dakar-Banjul et Dakar-Bissau ».



Selon M. Sow, à l’issue des échanges qui ont suivi les présentations, le budget 2023 a été adopté à l’unanimité. Le Président Macky Sall a apprécié la parution régulière du Bulletin d’information de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) piloté par notre confrère Sady Ndiaye.



« Appréciant la parution régulière de ce bulletin, qui est un levier dynamique de promotion du secteur privé national, je vous félicité pour les initiatives novatrices majeures en faveur de la valorisation de nos potentialités horticoles », a écrit le chef de l’Etat dans une lettre adressée au Président de la CCIAD.

Cet article a été ouvert 41 fois.

Publié par Harouna Fall editor