iGFM (Dakar) Dans un entretien avec IGFM, le Ministre des Sports du Sénégal, Matar Ba, a fait savoir que le budget pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun (9 janvier au 6 février 2022) pourrait dépasser 1 milliard de francs CFA, même s'il ne peut pas pour l'heure donner un chiffre précis.

"Ça peut même le dépasser si on tient compte des primes d'objectif, les avions et tout ce qui doit être mis dans la chose. Donc, celui qui va à une compétition ne doit pas rester là à évaluer pour dire si ça va atteindre telle ou telle somme. Faisons ce qu'on doit doit faire pour gagner ce que l'on veut. Pour le budget, je ne peux trop m'avancer là-dessus mais retenez que rien ne sera ignoré en ce qui concene l'équipe nationale. Avant d'aller à une compétition, on dira ce qu'on a prévu de faire en rencontrant la presse afin d'aborder la compétition avec beaucoup de sérénité."