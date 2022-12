vendredi 2 décembre 2022 • 3244 lectures • 0 commentaires

Les violences enregistrées à l'Assemblée nationale continuent de susciter des vagues de réactions. Dans une note reçue à iGFM, la Synergie pour un Développement Durable (S2D YONOU NAATANGUE) se dit «dévastée par la violence exercée hier au sein de l'Assemblée Nationale à l'égard d'une députée par ses collègues hommes».

«Par le présent communiqué, la S2D / Yonou Naatangué condamne avec la dernière énergie la violence exercée hier au sein de l'Assemblée Nationale à l'égard d'une députée par ses collègues hommes. Rien ne saurait justifier ni légitimer un comportement aussi barbare à l'égard d'une femme. Chaque député incarne une part de souveraineté du peuple et donc une certaine légitimité découlant du suffrage des électeurs qu'il faut respecter. Chacun doit pouvoir exprimer librement son opinion et chacun a le droit d'apporter la réplique», lit-on dans le communiqué.

Le Bureau politique de la S2D estime que «la violence physique reste un monopole d'Etat qui l'exerce à travers ses autorités compétentes. Quand on ne peut pas s'installer dans un débat contradictoire, c'est qu'on n'est pas prêt pour s'asseoir à l'Assemblée Nationale» clame les responsables de la Synergie pour un Développement Durable (S2D YONOU NAATANGUE).

Par ailleurs, le bureau politique appelle les députés à revenir à la raison. «Comment peut-on avoir le courage de regarder sa femme et ses enfants après un tel acte ? Quelle moralité leur inculquer par un tel comportement honteux ?», s’interroge la S2D.

«La S2D / Yonou Naatangué invite tout un chacun à revenir à l'essentiel, le Sénégal et la bataille, par l'argumentaire, pour ses idées et convictions. La violence reste l'argument des faibles et des suprémacistes. Ce temps doit être révolu. Il faut par conséquent revenir à la raison», prônent les responsables dudit parti.