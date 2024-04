mercredi 3 avril 2024 • 256 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) A la recherche d'un nouveau sélectionneur pour succéder à Rigobert Song, non-reconduit après l'élimination en 8es de finale de la CAN 2023, le Cameroun a officiellement nommé ce mardi soir un nouveau sélectionneur pour le moins surprenant…

Le choix des autorités camerounaises a de quoi interroger… Comme l'indique un communiqué du ministère des Sports, c'est en effet Marc Brys qui a été nommé. Âgé de 61 ans, le technicien belge est un illustre inconnu aux yeux de la plupart des fans camerounais et africains. Il possède une riche expérience de plus de 25 ans de coaching mais celle-ci s'est principalement cantonnée à son pays, la Belgique, où il a notamment entraîné le Germinal Beerschot, Mouscron, Malines, Saint-Trond et Louvain jusqu'en octobre dernier. Autrement dit, pas des écuries de premier plan… A son actif aussi, quelques expériences à l'étranger aux Pays-Bas (FC Eindhoven, FC Den Bosch) et en Arabie Saoudite (Al-Faisaly, Al-Raed, Najran SC).



François Omam-Biyik dans le staff



L'ancien Lion François Omam-Biyik sera l'un de ses adjoints. Quoi qu'il en soit, le CV de Brys, qui n'a jamais dirigé de sélection, ne fera clairement pas rêver les supporters des Lions Indomptables. Sa nomination semble avoir été principalement actée par le ministère des Sports et le président Paul Biya, dernier décideur et qui ne souhaitait pas réaliser de folies sur le plan financier. Au grand dam du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o, qui rêvait d'attirer Hervé Renard, voire son ancien mentor José Mourinho.



Avec le choix Brys, les autorités camerounaises espèrent certainement rééditer un coup à la Hugo Broos, un autre Belge, qui avait mené les Lions Indomptables jusqu'au sacre à la CAN 2017. A l'heure actuelle, à part les dirigeants, il faut avouer que rares sont ceux qui miseraient une pièce sur un scénario similaire, le scepticisme étant de mise au sujet du nouvel homme fort des Lions…

PUBLICITÉ

Avec Afrikfoot