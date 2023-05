mercredi 3 mai 2023 • 93 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le pivot star des Philadelphia 76ers Joel Embiid a été élu mardi soir meilleur joueur de la saison de NBA 2022-2023, pour la première fois de sa carrière.

Joel Embiid est le MVP de la saison 2022-2023 de NBA. Le pivot camerounais de Philadelphie de 29 ans (2,13 m, 29 ans), auteur d'un exercice exceptionnel, a été élu mardi soir par un panel de cent représentants des médias spécialisés. Placé en tête par 73 des votants (915 points), il devance largement le double tenant du trophée Nikola Jokic (Denver, 674 pts et placé en tête par 15 votants) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, 606 pts, 12 fois placé en tête), lauréat en 2019 et 2020.



Une énorme moyenne de 33,1 points par match



Embiid, qui dispute sa septième saison dans la Ligue, décroche le trophée pour la première fois, après avoir été finaliste les deux dernières années. Il est le deuxième Africain couronné après son idole, le Nigérian Hakeem Olajuwon, pivot comme lui, en 1994.



Le natif de Yaoundé, qui a également obtenu les nationalités française et américaine l'an passé, a terminé meilleur marqueur de la saison pour la deuxième saison d'affilée avec une énorme moyenne de 33,1 points à 54 %, améliorant encore sa marque de la saison passée (30,6). Il était également le 8e rebondeur de la Ligue avec 10,2 prises par match, assortis de 4,2 passes décisives et 1,7 contre.



« Il a fallu longtemps. Beaucoup de travail, a déclaré le lauréat. Vous savez, j'ai traversé beaucoup de choses, et je ne parle pas que de basket. Je parle de la vie dans son ensemble, de mon histoire ; d'où je viens, ce qu'il m'a fallu pour arriver ici. »



Emmenés par leur totem, les 76ers ont terminé à la 3e place de la Conférence Est avec 54 victoires (meilleur total de la franchise depuis 2001) pour 28 défaites, et ont balayé Brooklyn au premier tour des play-offs (4 victoires à 0). Mais Embiid, touché à un genou, a manqué le dernier match de la série face aux Nets et le premier du deuxième tour, remporté lundi à Boston (115-119). Il est incertain pour le match 2.



Avec L'Equipe



