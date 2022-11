La CAP annonce "des assises pour sauver la presse"

mercredi 2 novembre 2022

La situation précaire des médias et les menaces qui planent sur les entreprises de presse et les journalistes préoccupent au plus au niveau les acteurs du secteur, notamment la coordination des associations de presse. En conférence de presse ce mercredi, la cap a tiré sur la sonnette d'alarme et affirme que des options de sortie de crise sont impératives. A cet effet, la tenue des assises nationale de presse sont envisagée d'après la dite coordination qui regroupe APPEL, CDEPS, CJRS, CORED, SYNPICS, et URAC



Publié par Birame Ndour editor

